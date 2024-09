8e conférence dédiée aux agents du service public

Tahiti, le 4 septembre 2024 – Ce mardi, au Grand théâtre de la Maison de la culture, s'est tenue la 8e édition de la conférence du service public sur le thème “Promouvoir le bien-être au travail : Vers une administration épanouie et efficace”. L'occasion pour les 285 agents participants de se prêter au jeu des questions/réponses avec des intervenants issus de la Direction générale des ressources humaines ou encore de la Direction de la santé.



Organisée chaque année par la Direction de la modernisation et des réformes de l'administration (DMRA), la conférence du service public est devenue un rendez-vous incontournable pour les cadres de l'administration, les responsables des services du Pays, de l'État, de l'assemblée de la Polynésie ainsi que des communes. Et pour cette année, les agents du service public ont pu échanger, mardi, avec le gouvernement et certains intervenants sur la thématique “Promouvoir le bien-être au travail : Vers une administration épanouie et efficace”. Le président du Pays, Moetai Brotherson, également présent sur place, en a profité pour souligner l'importance d'une administration “toujours plus performante, humaine et proche des attentes des usagers, où qu'ils soient, à la Presqu'île ou aux Marquises”. En tout, ce sont 225 agents qui ont fait le déplacement pour l'occasion, avec également 60 participants connectés à distance, qui ont pu aborder des sujets tels que la promotion de la santé mentale au travail ou encore la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle pour ne citer qu'eux.