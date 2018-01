814 millions de francs de budget pour le te Fare Tauhiti Nui

PAPEETE, le 03 janvier 2017 - Mercredi, le conseil des ministres a validé un budget de 814 050 000 francs pour l'exercice 2018 pour la maison de la Culture.



Le Conseil des ministres a validé un budget primitif s'élevant à un montant global de 814 052 000 Fcfp pour la maison de la culture (Te Fare Tauhiti Nui) pour l'exercice 2018.



La subvention de fonctionnement financera en autre la masse salariale de l'établissement, les charges, et les travaux d'entretien et de réparation de l’établissement. Elle concerne notamment une partie des événements culturels tels que le Heiva I Tahiti, le Heiva Tarava, le Hura Tapairu et les ateliers d’immersion en culture et langues polynésiennes.



Le budget d’investissement de TFTN pour l’’exercice 2018 est en diminution par rapport à 2017. Il s’inscrit dans la continuité du renouvellement du parc de matériels techniques engagés en 2017. Il est ainsi notamment prévu de remplacer les coffrets électriques de To’ata, des moteurs de levage, des planchers de tribunes et de scènes. L’acquisition de pagodes et de coques pour compléter une tribune sont également en projet.



Ce budget est financé en grande partie par des subventions du Pays, mais de plus en plus par les évènements organisés dans le cadre de la maison de la culture.