716 plants et 5 kilos de cannabis détruits

Tahiti, le 20 novembre 2024 – Plusieurs opérations menées entre le 12 et le 14 novembre derniers par les gendarmes ont conduit à la destruction de 716 plants de cannabis en culture et un peu plus de 5 kilos de paka prêt à la vente. Dix suspects ont été identifiés et seront présentés devant la justice, précise la Gendarmerie de Polynésie française sur son compte Facebook.



Ces opérations de lutte contre la culture et le trafic de cannabis ont été menées par les gendarmes de la compagnie des îles du Vent, renforcés par une équipe cynophile et son chien anti-stupéfiants, précise la Gendarmerie de Polynésie française. 716 plants et 5 kilos d'herbe séchée prête à la vente ont ainsi été découverts et détruits à Taiarapu Ouest, Papara, Teva i Uta et Moorea. Dix suspects ont pu être identifiés et devront prochainement répondre de leurs actes devant la justice. Depuis le début de cette année, 19 689 pieds de cannabis ont été saisis et détruits par les gendarmes.

Mercredi 20 Novembre 2024