70 recours déposées après les notes harmonisées à Raapoto

Tahiti, le 31 août 2022 – Le collectif de parents d'élèves de 1ère du lycée Samuel Raapoto, dont les notes avaient été harmonisées de deux points à l'inférieur, ont annoncé mercredi avoir déposé plus de 70 recours individuels pour le rétablissement des notes. Ils entendent rencontrer le nouveau vice-recteur.



Ce sont des “parents indignés et en colère” qui ont pris la plume pour adresser mercredi deux lettres ouvertes au haut-commissaire et à la ministre de l'Éducation, dans la médiatique affaire de l'harmonisation à la baisse des notes des élèves de 1ère du lycée Samuel Raapoto. Fin juin 2022, certaines notes du contrôle continu des élèves du lycée candidats aux épreuves du baccalauréat avaient été abaissées de deux points dans le cadre d'une harmonisation nationale. Une décision administrative qui avait suscité l'ire des parents d'élèves.



“Cette décision, bien que prévue par les textes, est le résultat d'un calcul statistique aveugle”, écrivent les parents d'élèves, qui rappellent que la nouvelle réforme du baccalauréat implique des démarches auprès de la plateforme Parcour'sup qui s'appuient sur les moyennes des classes de 1ère et de terminale. “Encore une fois, nos élèves sont sanctionnés.”



“Injustice”



En juillet dernier, les parents d'élèves avaient rencontré les rares représentants du vice-rectorat présents en pleine période de vacances scolaires et sans la présence du vice-recteur dont les fonctions en Polynésie française venaient de prendre fin. Ils avaient également interpellé la ministre de l'Éducation pour solliciter son intervention auprès du vice-rectorat. Depuis, plus de 70 recours individuels ont été déposés au vice-rectorat contre ces notes harmonisées, en demandant la prise en compte des notes inscrites sur les bulletins scolaires de élèves. Les parents d'élèves de Raapoto ont également constaté qu'une harmonisation similaire avait été contestée et annulée pour des élèves de Lyon.



A leur grand regret, les parents d'élèves de Raapoto soulignent qu'aucune déclaration publique ne s'est faite connaître depuis la rentrée scolaire sur ce sujet au fenua, ni aucune décision ou demande du vice-rectorat ou du ministère de l'Éducation pour annuler cette harmonisation. Ils demandent donc à rencontrer le nouveau vice-recteur qui a pris ses fonctions tout récemment en Polynésie française. “Nous espérons une réponse à la hauteur des espérances que nous plaçons tous dans notre jeunesse et des enjeux majeurs d'éducation pour le futur de notre beau Pays”, concluent, optimistes, les parents d'élèves.