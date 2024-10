56e édition du Salon des Marquises du 31 octobre au 11 novembre 2024

Tahiti le 30 octobre 2024. Organisé par la fédération Te Tuhuka o te henua Enana, le très attendu 56e Salon des Marquises aura lieu du 31 octobre au 11 novembre 2024 au Parc expo de Māma'o.





Comme à l’accoutumée, les artisans marquisiens viennent en force, ils seront quatre-vingt-six artisans au total et mettront en lumière la diversité ainsi que la richesse des expressions de l’artisanat marquisien.



Durant ces dix jours, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les productions et créations originales de chaque île, dans le plus pur respect des traditions. Des objets d’artisanat, comme les tiki, les penu et les 'ūmete, taillés et sculptés avec précision à partir de matériaux nobles tels que le bois, l'os, la pierre (pierre fleurie), ainsi que les tapa confectionnés à partir du liber de l’arbre à pain, du banian ou du mûrier, et les parures ornées de graines, témoignent de l'extraordinaire créativité des traditions ancestrales marquisiennes.



Tout au long du salon, la fédération organisera également une multitude d'animations, incluant des prestations musicales, des représentations de danse, la création de kumu hei, l’enfilage de colliers de graines, de la peinture sur tapa, la sculpture sur bois, ainsi

qu'un concours sur plusieurs jours pour la fabrication d'un récipient ko'oka en bois de miro ou de tou. Des rendez-vous qui invitent les visiteurs à plonger au cœur de l'identité de l'artisanat marquisien.



Les samedis 2 et 9 novembre sont des dates à retenir, car elles seront marquées par l'organisation de journées spéciales, présentées sous forme de tableaux vivants. Les démonstrations seront variées et se succéderont tout au long de la journée, comprenant des présentations d'art culinaire avec notamment la préparation de ka'aku et du poisson mito ainsi que la vente de plats typiques. Le dernier dimanche de l’événement sera quant à lui dédié à la remise des prix des concours mis en place pour cette édition.



La fédération Te Tuhuka o te henua Enana a bénéficié du soutien financier du Pays d’un montant de 14,7 millions de francs. Cette subvention a été attribuée dans le cadre de la commission consultative de l’artisanat traditionnel réunie le 26 mars 2024, afin de soutenir l’organisation des deux salons organisés annuellement sur Tahiti.



Cette 56e édition du Salon des Marquises se tiendra du 31 octobre au 11 novembre 2024 au Parc expo de Māma'o, de 8h à 18h.



L’inauguration officielle aura lieu ce jeudi 31 octobre 2024 à 10h.