50e cérémonie des César: Julia Roberts recevra un prix d'honneur

Paris, France | AFP | lundi 30/09/2024 - L'actrice américaine Julia Roberts se verra remettre un César d'honneur le 28 février, lors de la 50e édition des prix les plus prestigieux du cinéma français, ont annoncé les organisateurs lundi.



Propulsée sur le devant de la scène dès ses 23 ans dans "Pretty Woman" avec Richard Gere (1990), Julia Roberts a marqué l'histoire de la comédie romantique ("Coup de foudre à Notting Hill") et a obtenu un Oscar pour son rôle de lanceuse d'alerte dans "Erin Brockovich" en 2001.



A 56 ans, elle reste l'un des visages les plus célèbres et attachants du cinéma américain, et est également connue pour ses engagements dans l'humanitaire ou en faveur de l'environnement.



Le César d'honneur, qui récompense une carrière, a été remis cette année à la réalisatrice et actrice française Agnès Jaoui et au réalisateur britannique Christopher Nolan.



La 50e cérémonie des César, retransmise en clair sur la chaîne Canal+, doit être présidée par Catherine Deneuve. Les nominations doivent être annoncées le 29 janvier. La 49e édition avait vu le triomphe d'"Anatomie d'une chute", de Justine Triet (César du meilleur film et de la meilleure réalisation).