50 jeunes de Huahine accueillis à Vairao

Tahiti, le 16 septembre 2024 – Du 14 au 20 septembre, les deux paroisses protestantes de Huahine et Vairao poursuivent leurs échanges amorcés il y a deux ans. Ce lundi, plusieurs sites emblématiques de la commune associée de Taiarapu-Ouest ont été visités, dont le marae Nuutere. La culture est au cœur de ces rencontres de jeunesse, avec un spectacle de danse programmé mercredi soir.





Cette première période de vacances scolaires de l’année était particulièrement attendue par les membres de la paroisse protestante de Tefarerii, à Huahine. Une délégation de 80 personnes, dont une cinquantaine de jeunes âgés de 12 à 25 ans, a embarqué en direction de Tahiti pour une semaine d’échanges avec la paroisse de Vairao. Accueillis samedi soir par un convoi de percussions traditionnelles, ils sont hébergés au fare u’i ‘āpī.





Sport et culture

Après le culte du dimanche, les invités sont partis explorer les sites emblématiques de Vairao, ce lundi, de la mairie aux établissements scolaires, en passant par le marae Nuutere. Ils y ont trouvé un peu de fraîcheur, d’histoire et de légendes grâce à Maruia Pohemai, référente culturelle. “Je suis venue raconter les origines de Vairao. La première pierre posée sur ce marae a un lien avec eux à travers l’île de Raiatea, puisque Huahine fait partie de Hiti Raro et nous de Hiti Ni’a. C’est l’occasion pour tous ces jeunes de découvrir notre patrimoine. On veut qu’ils puissent plus tard transmettre cet héritage aux nouvelles générations, pour ne pas oublier.”



L’an dernier, c’était une délégation de 150 paroissiens de Vairao qui s’était rendue à Huahine. Vairuia Afo-Teriihopuare faisait partie du voyage. “Le fait de quitter sa commune pour voir autre chose, c’est enrichissant pour les jeunes. Même pour nous, les adultes”, remarque-t-elle. Si des activités sportives et quelques “temps libres” sont également au programme, les préparatifs pour la grande soirée culturelle de mercredi sont dans tous les esprits. “Nous allons danser sur le thème des rivières de Vairao. Ce n’était pas prévu, mais des jeunes de chez nous vont danser avec Huahine, qui avait besoin de renfort chez les garçons”, poursuit l’accompagnatrice. L’occasion pour les danseurs de créer des liens, des répétitions jusqu’à la scène.



Endy Taiarui, pasteur de la paroisse de Tefarerii, à Huahine : “Que nos jeunes puissent se rencontrer” “Ça fait deux ans que nous avons lancé ces échanges avec Jonathan [Tarihaa, référent u’i ‘āpī à Vairao, NDLR] pour faire en sorte de nos jeunes puissent se rencontrer autour de la culture et du sport. Depuis un an et demi, on a organisé des ventes de plats, des journées corporatives et des brunchs pour financer ce déplacement. Le comité des jeunes de Vairao a préparé des visites et des rencontres. Nous avons aussi une soirée de danses traditionnelles, mercredi, à laquelle la population est conviée. À travers nos méditations de cette semaine, on veut préparer cette nouvelle génération à prendre la relève.”

Uratea, 18 ans, de Huahine : “Montrer aussi nos traditions de chez nous” “C’est rare qu’on parte en voyage comme ça. Ça change de l’ordinaire pour les vacances. J’aime bien les activités qu’on fait tous ensemble. Ça permet d’apprendre à se connaître avec les jeunes de Vairao. Je vais aussi participer au spectacle de mercredi en tant que danseuse, sur le thème du feu et des éléments. J’ai hâte, car j’ai aussi envie de montrer à Tahiti nos traditions de chez nous.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 16 Septembre 2024 à 17:20 | Lu 443 fois