45 renforts arrivent dans la santé

Tahiti, le 7 novembre 2024 - Deux arrêtés pris en conseil des ministres ont consté la proclamation des résultats par voies de concours pour le recrutement de praticiens hospitaliers des structures hospitalières publiques.





Le premier permet le recrutement d’un médecin urgentiste et d’un médecin généraliste. Le second, plus large, permet l’arrivée de 43 praticiens parmi lesquels trois anesthésistes-réanimation, un cardiologue, un chirurgien maxillo-facial et stomatologique, deux chirurgiens orthopédiques, deux chirurgiens viscéraux, sept médecins urgentistes, un néphrologue, un neurologue, un neurochirurgien, et deux pédiatres.



Des renforts qui seront forcément les bienvenus alors qu’un préavis de grève vient justement d’être déposé par les médecins anesthésistes à l’hôpital de Taaone.