4 hommes en garde à vue pour le vol de 37 deux-roues

Tahiti, le 10 mai 2022 – Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte fin 2021, les gendarmes et les policiers municipaux de la commune de Faa'a ont procédé lundi à l'arrestation de quatre individus soupçonnés du vol de 37 scooters. Ils seront déférés devant le procureur de la République mercredi matin et présentés en comparution immédiate jeudi.



Alors que les vols de deux-roues constituent un réel fléau sur le territoire, les gendarmes de la brigade de Faa'a et les policiers municipaux de la commune ont procédé à un coup de filet lundi matin. Quatre jeunes majeurs ont ainsi été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte fin 2021 et au terme de minutieuses investigations. Les quatre individus sont soupçonnés d'avoir volé 37 deux-roues, au bas mot, dans les communes de Faa'a, Papeete et Punaauia. Selon nos informations, ces hommes volaient des scooters qu'ils allaient ensuite revendre sur des points de deal. Ils les échangeaient parfois contre de la drogue.



Toujours en garde à vue mardi soir, les quatre hommes doivent être déférés devant le procureur de la République mercredi matin. Ils devraient être jugés jeudi en comparution immédiate.