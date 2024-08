350 athlètes attendus pour la Tauati Ferry Swim&Run 2024

Tahiti, le 21 août 2024 – Ce dimanche 25 août, à Moorea, la Tauati Ferry Swim&Run fera son grand retour pour une quatrième édition très attendue. En effet, au départ, plus de 350 athlètes ont pris rendez-vous pour s'affronter sur cette course d'ores et déjà mythique mêlant course à pied et natation.



Après seulement quatre années d'existence, l'événement fait déjà parti des rendez-vous annuels incontournables pour les amateurs de sport d'endurance. La Tauati Ferry Swim&Run 2024 fait son grand retour ce dimanche 25 août, du côté de Moorea. Une épreuve physique, assurément, mais qui permet à ses participants de traverser des coins insolites grâce notamment à l'autorisation de certains propriétaires bien aimables dont le fameux saut depuis le Ferry en guise de départ. Au programme, deux courses : Une course S de 13 km, composée de cinq sections natation et cinq sections de courses à pied, et une course XL de 35 km, dont dix sections de natation et dix sections de courses à pied. Et s'il faudra redoubler d'effort pour rejoindre la ligne d'arrivée sur la magnifique plage de Temae, l'organisation promet un accueil salvateur à l'ensemble des participants. Une belle fête du sport en perspective !