280 véhicules contrôlés à Papara

Tahiti, le 6 janvier 2023 – Comme annoncé en fin d'année par le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, les opérations de sécurité routière ont été renforcées. A Papara jeudi, 21 gendarmes et deux mutoi ont ainsi procédé au contrôle de 280 véhicules. 44 infractions ont été relevées.



Alors que quatre personnes ont perdu la vie à Papara en 2022, où il a été constaté un nombre d'accidents supérieur à la moyenne en Polynésie française, les forces de l'ordre ont procédé jeudi au contrôle, dans la commune, de 280 véhicules. Tel que le précise le haut-commissariat dans un communiqué, 21 gendarmes dont la brigade motorisée et l'escadron déplacé en renfort ainsi que deux policiers municipaux ont relevé 44 infractions dont 12 délits, deux usages de stupéfiants et un transport d'enfant de moins de cinq ans sur un deux-roues. La directrice de cabinet d'Éric Spitz, Emilia Havez, ainsi que le colonel Grégoire Demezon et le 1er adjoint au maire de Papara ont assisté à ces contrôles qui ont eu lieu en fin d'après-midi.



A cette occasion, le haut-commissariat rappelle que "l'objectif de ces contrôles est bien sûr de sanctionner les manquements constatés mais aussi d'éveiller les consciences de ceux qui, par leurs comportements, peuvent mettre des vies en danger". Le haut-commissaire appelle à "la vigilance et à la responsabilité de chacun" alors que 35 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua en 2022.