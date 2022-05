279 550 Polynésiens en 2021

Tahiti, le 20 mai 2022 – Population, naissances, mortalité, espérance de vie mais aussi nombre de mariages… L'ISPF a publié vendredi le bilan 2021 de la démographie en Polynésie française.



Le dernier bilan annuel de la démographie polynésienne a été publié vendredi par l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF). Au 31 décembre 2021, la population polynésienne était estimée à 279 550 personnes. Soit 250 de plus qu'en 2020. Une croissance de la population qui ralentit depuis la fin des années 1980, et de façon encore plus marquée en 2021 en raison de la crise Covid. En effet, la natalité a continué à diminuer sur un rythme constant avec 3 496 naissances sur l'année, contre un pic à près de 6 000 il y a 30 ans. Mais surtout, la mortalité a bondi de façon exceptionnelle avec le Covid-19 pour passer au-dessus de la barre des 2 000 morts par an. À noter enfin que le solde migratoire –différence entre le nombre de personnes entrées sur le territoire et le nombre de personnes sorties– est déficitaire de 1 000 individus en 2021.



La pandémie a également eu un impact sur la moyenne de l'espérance de vie en Polynésie française. Elle s'établit en 2021 à 76,3 ans chez les femmes et 71,5 ans chez les hommes, toujours bien en-dessous de l'espérance de vie en métropole à 85,4 ans chez les femmes et 78,5 ans chez les hommes. En 2020, la pandémie n'avait entrainé aucune baisse notable de l'espérance de vie. Mais en 2021, avec la vague de mortalité entraînée par la vague du variant Delta du coronavirus en juillet dernier, les femmes ont perdu 3,1 ans d'espérance de vie et les hommes 2,5 ans.



Population vieillissante



Autre donnée confirmée par ce recensement, la population polynésienne est vieillissante. "Indépendamment de l’accroissement de la population, la structure se modifie avec une baisse significative de la part des plus jeunes au profit des plus âgés", constate l'ISPF. Malgré ce vieillissement, la population polynésienne reste plus jeune que la moyenne nationale française. 3,3% de la population a 75 ans ou plus au fenua, contre 9,8% en métropole. L'ISPF établit un "rapport de dépendance" composé de la population des jeunes (moins de 15 ans) et des personnes âgées (de 65 ans et plus), rapportée à la population en âge de travailler (15-64 ans). "Avec la baisse du nombre de jeunes, on observe une diminution du rapport de dépendance des jeunes depuis les années 80. À l’inverse, avec l’augmentation de l’espérance de vie et du nombre de personnes âgées, le rapport de dépendance augmente chez les séniors. Le rapport de dépendance global augmente donc, depuis 2012, du fait d’une hausse rapide du nombre de personnes âgées."



Enfin, c'est également un des effets de la pandémie et des restrictions sanitaires sur la population polynésienne, le nombre de mariages célébrés en 2021 a augmenté après une "baisse historique" en 2020. Le nombre de mariages n'est pas remonté à son niveau d'avant pandémie, mais on dénombre tout de même 1 043 mariages au cours de l'année écoulée, dont 1 023 entre personnes de sexes différents et 20 entre personnes de même sexe. En 2019, le nombre de mariages avait atteint 1 156 sur une année. Il était tombé à 862 en 2020.



Pas d'impact du confinement sur le nombre de naissances En 2021, 3 538 enfants sont nés de mères résidentes en Polynésie française, dont 3 496 bébés nés en vie, soit un taux de natalité de 12,5 naissances pour 1 000 habitants. En 20 ans, le nombre de naissances annuel a diminué de 1 400 enfants, soit une baisse de 70 enfants par an en moyenne. Le nombre de naissances a baissé de 100 naissances entre 2020 et 2021.

Il n'y a pas eu de chute ou de hausse des naissances en janvier et février 2021, soit neuf mois après le confinement établi en mars et avril 2020. En France métropolitaine, une baisse du nombre de naissances a été observée sur cette période, mais elle a ensuite été compensée par une forte remontée.



Il n’y a pas eu de chute ou de hausse des naissances en janvier et février 2021, soit neuf mois après le confinement établi en mars et avril 2020. En France métropolitaine, une baisse du nombre de naissances a été observée sur cette période, mais elle a ensuite été compensée par une forte remontée.



