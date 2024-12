2023, record absolu pour le tourisme

Tahiti, le 12 décembre 2024 - La Polynésie française a enregistré un record historique en 2023 avec 261 813 touristes, surpassant les niveaux de 2019.



La Polynésie a enregistré, en 2023, une fréquentation touristique inégalée de 261 813 visiteurs, selon des chiffres de l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF). Ce chiffre dépasse non seulement les niveaux pré-pandémiques de 2019 (236 650 touristes), mais témoigne également d'une croissance significative par rapport à 2022 (+20 %). La forte affluence nord-américaine et hexagonale demeure le moteur principal de cette dynamique, représentant conjointement 76 % des arrivées.



Une domination nord-américaine et française



Les touristes nord-américains, majoritairement en provenance des États-Unis, forment la première clientèle avec 46 % des effectifs. Leur nombre a bondi de 16 %, atteignant 108 761 visiteurs. En parallèle, les voyageurs français, qui n'ont jamais été aussi nombreux à visiter le Fenua, représentent 79 335 touristes (+11 %). Ces deux marchés ont largement contribués au record enregistré cette année. D'autant que le retour progressif des visiteurs du Pacifique (+55 % par rapport à 2022) et du reste de l’Europe (+24 %) renforce également cette reprise. Toujours selon l'ISPF, cette croissance touristique s’appuie sur un trafic aérien international en expansion. L’aéroport de Tahiti-Faa’a a accueilli 1 740 vols internationaux (+21 % par rapport à 2022). Cette augmentation s’accompagne d’un taux de remplissage des compagnies aériennes atteignant 79 %, un retour aux niveaux de 2019.



Toujours la cote pour les hôtels et les pensions



Concernant les hébergements, ceux terrestre sont toujours le choix prédominant, représentant 72 % des touristes. Ce secteur a connu une hausse remarquable de 24 %, ajoutant 37 100 visiteurs supplémentaires en un an. Cette catégorie est dominée par les Américains (50 %) et les Français (28 %). À noter que la fréquentation dans les pensions a bondi de 20 % entre 2022 et 2023.



En somme, si 2023 marque une année record, certains défis subsistent encore, comme le relève l'ISPF. En effet, les marchés asiatiques peinent à retrouver leur niveau d'avant pandémie. Par ailleurs, les touristes européens, hors français, bien qu’en progression, restent en-deçà des attentes. Cependant, les nombreux indicateurs positifs, comme la diversification des hébergements et la montée en gamme de l’hôtellerie, laissent présager des chiffres tout aussi bons, voire encore meilleurs, pour cette année 2024.