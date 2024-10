1,8 milliard de francs d'aide à la transition énergétique

Tahiti le 10 octobre 2024. Xavier Marotel, secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française, a présidé, aux côtés de Chantal Galenon, vice-présidente de la Polynésie française, le comité de pilotage du fonds de transition énergétique, chargé de valider la programmation issue de l’appel à projets pour l’année 2024.





Le comité de pilotage a décidé de programmer huit projets, pour un montant total d’aides de 1,8 milliard de francs Pacifique et un montant total d’investissements de 5,6 milliards de francs Pacifique.



Dans la catégorie centrale hybride, les projets retenus sont les suivants : Uturoa porté par la commune, Huahine porté par la SPL Te uira api no te mau motu, Mataiva porté par EDT, Fatu Hiva porté par la CODIM, Ua Huka porté par la CODIM, Makemo porté par Électricité de Polynésie.



Catégorie centrale photovoltaïque : Tumaraa porté par la SPL Te uira api no te mau motu.



Catégorie stockage : Station de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP) dans la vallée de Titaaviri portée par Marama Nui.



Ces projets permettront d’augmenter de plus de 2 % la part des énergies renouvelables dans le mix électrique polynésien, contribuant ainsi à le décarboner.



Au total ce seront 342 000 tonnes de CO2 qui ne seront pas émises dans l’atmosphère et 3,9 millions de litres de gazole qui n’auront pas à être importés par la Polynésie chaque année. L’appel à projets 2025 sera lancé avant la fin du premier trimestre 2025 et suivra le même calendrier qu’en 2024.