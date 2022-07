14-Juillet célébré à Ua Pou

Ua Pou, le 14 juillet 2022 - Jeudi matin à Ua Pou, s'est déroulée une cérémonie à l 'occasion du 14-Juillet au site Taku'ua. Après la levée des couleurs et les discours, un grand repas communautaire a été offert à la population.



En ce 14-Juillet, une cérémonie a eu lieu jeudi matin à Ua Pou, en présence du maire, Joseph Kahia, de son conseil municipal, des sapeurs pompiers de l'île, des gendarmes ainsi que des militaires retraités. Après les hymnes marquisien, tahitien puis français, le maire a remercié les sapeurs- pompiers pour leur grande aide sur le terrain, et la population pour le respect de leur travail. Dans son discours, il a également eu une pensée, même de loin, pour les événements en Ukraine et les personnes qui en souffrent. La cérémonie s'est clôturée avec un chant sur le thème de l'eau et une invitation à un kaikai communautaire.