13e victoire à Moloka’i pour Shell Va’a

Tahiti, le 13 octobre 2024 - Après la Catalina Race en septembre dernier, Shell Va’a s’est une fois encore imposé sur eaux américaines en remportant dimanche son 13e titre à la Moloka’i Hoe.





En 4h35’07’’, l’équipe de Shell a ultra dominé la course en mettant l’équipe locale, Wailea Canoe Club, à 13 minutes derrière elle. À cinq minutes de son record de course (4h30’54’’), l’équipe au coquillage a construit sa victoire en imprégnant un rythme très élevé malgré un départ de course raté.



Sur une plage de Waikiki où les nageurs ne semblaient pas informés de l’arrivée de la course qui existe pourtant depuis 1952, les rameurs de Shell ont pu prendre tout leur temps pour regarder arriver tous les adversaires. L’équipe de Bora Bora, après une bataille acharnée pendant toute la course, n’est en revanche pas parvenue à s’installer sur le podium, devancée par Keaukaha Canoe Club de deux petites minutes. Symbole de la puissance de Shell sur cette course, trente minutes après leur arrivée, seules six pirogues avaient terminé le parcours.



Après quatre années d’absences, dû au Covid et à l’incendie de Maui, la Moloka’i Hoe, une des plus importantes courses de va’a au monde, venait enfin de renaître et Shell va’a avait bien prévu de fêter dignement l’événement. Désormais, l’équipe entraînée par David Tepava a le record de victoires en tête. En effet, avant la grande domination des équipes tahitiennes, l’équipe Outrigger avait cumulé 16 victoires dans cette course en haute mer qui est la plus longue du monde.



Trophée définitif



Partis de Hale O Lono à Moloka’i, les rameurs jaunes ont mis une petite heure à se mettre en jambe après un départ inquiétant, mais ont finalement grignoté tous les adversaires pour finir largement en tête à Waikīkī sur l’île de O’ahu, Avant de prendre la mer, David Tepava avait alors confié que “l’équipe se port[ait] bien”, qu’elle était “en pleine confiance, et très motivée pour relever ce défi”.

Shell va’a, après ses victoires en 2018 et 2019, réalise donc le triplé et devrait rentrer à la maison avec le trophée définitif, si les organisateurs jouent le jeu. Cette 13e victoire vient parachever une série débutée en 2006 (2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2015-2016-2018-2019-2024). Ceux que les commentateurs américains ont appelé “les maestros de la mer” doivent désormais se concentrer sur la mère de toutes les courses : la Hawaiki Nui Va’a.



Cette année, Shell aura remporté le 33e marathon Polynésie la 1ere en mars, le Trophée de l’amiral, en mai, le Heiva Va’a Marathon en juillet, mais ce sera pris les pieds dans le tapis lors de la Vodafone Channel Race et s’est fait devancer par OPT lors de la Air Tahiti Race.



Hawaiki Nui, qui arrive dans deux semaines, sera le clou du spectacle de cette saison de pirogue. Shell Va’a devra alors prouver que ces deux déplacements aux États-Unis ne pèseront pas trop lourds dans les organismes pour reconquérir un titre qui lui a échappé l’année dernière.