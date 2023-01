124 infractions relevées lors du réveillon

Tahiti, le 2 janvier 2023 - Pendant la nuit de réveillon, 1 203 véhicules ont été contrôlés et 124 infractions ont été constatées. Un peu plus de 200 forces de l’ordre étaient dispatchées sur le territoire polynésien, pour veiller au respect des bonnes conduites sur la route.



Les forces de l’ordre ont arrêté 1203 véhicules pendant la nuit festive du nouvel an. « La première cause de mortalité sur la route, c’est la consommation d’alcool », a rappelé à cette occasion la directrice de cabinet du haut-commissaire, Emilia Havez. Sur les 124 entorses à la loi constatées, 35 portaient sur des conduites sous l’emprise d’alcool. 17 d’entre elles étaient délictuelles. Alors que la consommation de stupéfiants est la deuxième cause des accidents de la route, neuf infractions pour détention ou conduite sous stupéfiants ont ainsi été relevées par les gendarmes.

​Les chiffres • 32 non-justifications du permis de conduire ou d’assurance.

• 13 conduites sans assurance.

• 7 excès de vitesse.

• 6 conduites sans permis.

• 5 cyclomoteurs non-conformes.

• 4 non-ports de ceinture.

• 3 pneus lisses.

• 3 franchissements d’une ligne continue.

• 2 non-ports du casque.

• 1 infraction concernant le transport d’enfant.

• 1 infraction concernant des passagers dans une benne.

• 1 défaut de rétroviseur.

• 1 défaut de plaque d’immatriculation.

• 1 stop non marqué.

