120 jeunes disent "halte à la prise de risque"

Tahiti le 22 mars 2022 – L'Université de la Polynésie française a accueilli samedi 120 jeunes, âgés de 17 et 25 ans, pour la 17e édition de la journée de sensibilisation "Halte à la prise de risque". Le rassemblement visait à éveiller les consciences sur les dangers de la route.



Samedi, 120 jeunes âgés de 17 et 25 ans ont participé à l'opération "Halte à la prise de risques" qui s'est tenue à l'Université de la Polynésie française. Organisée par le commandement de la gendarmerie en Polynésie française, cette opération sensibilise la jeunesse polynésienne sur les dangers de la route depuis plus de dix ans. En fin de journée samedi, les participants ont été soumis à un questionnaire à l'issue duquel cinq jeunes ont pu repartir avec des heures de formation au permis de conduire offertes.



Pour cette 17e édition, les objectifs ont été les mêmes que lors des précédentes éditions : sensibiliser et informer la jeunesse sur les conséquences matérielles, corporelles et sociales dues a un comportement inadapté sur la route. Pour cela, les participants ont assisté à différents ateliers sur le comportement des conducteurs, les équipements de sécurité, les assurances et les statistiques des accidents routiers. Les formateurs ont aussi insisté sur les dangers d'une conduite en état d'ébriété. De plus, les intervenants ont choisi de rappeler les diverses solutions à adopter en cas d'incapacité à prendre le volant. Car, même si elles semblent acquises, de nombreux accidents mortels dus à l'alcool sont à déplorer chaque année en Polynésie.



Des chiffres alarmants



Alors que les campagnes de prévention routière se multiplient sur le territoire, le nombre d'accidents mortels ne cesse d'augmenter. Ils représentaient, en 2021, 65% des accidents de la route, a précisé le Haut-Commissaire dans un communiqué. Ils sont, pour la plupart, directement liés à la consommation d'alcool et/ou de stupéfiants, en plus de la vitesse, de l'utilisation du téléphone et du non-port du casque pour les deux-roues. Depuis le début de l'année, le fenua déplore déjà cinq morts sur les routes polynésiennes.