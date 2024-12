112 infractions relevées à Papara ce mardi matin

Tahiti, le 10 décembre 2024 - Ce mardi, une vaste opération de contrôle routier a été menée à Papara. 112 infractions ont été constatées, en une matinée, dont plusieurs liées aux stupéfiants.



Ce mardi matin, à Papara, la gendarmerie, épaulée par les polices municipales de Teva I Uta et de Papara, a mené une vaste opération de contrôle routier, avec pour objectif : combattre les comportements dangereux, sensibiliser les conducteurs aux règles de sécurité et prévenir les accidents. Neuf gendarmes des brigades de Papara et Faa'a, ainsi que 15 policiers municipaux, ont été mobilisés. Bilan de cette matinée 112 infractions constatées, en une matinée, dont une pour détention et usage de produits stupéfiants et quatre cas de conduites sous leur emprise. Dans un communiqué la gendarmerie de Polynésie française s'est félicitée : “Ses efforts coordonnés démontrent notre engagement commun pour garantir des routes sûres à tous les usagers.”