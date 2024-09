1 500 jeunes attendus à Uturoa pour le Taure'a Move 2024

Tahiti, le 6 septembre 2024 – Après Teva i Uta l'année dernière, le Taure'a Move se délocalise cette année du côté des Raromatai. C'est à Uturoa que 1 500 jeunes de 15 à 25 ans sont attendus du 17 au 20 septembre pour participer à cet événement concocté, comme chaque année, par l'Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ) soutenue par le Pays, l'État et les communes.



Créé en 2017, le Taure'a Move est né de la fusion de deux événements phare de l'Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ), à savoir la célébration des journées internationales de la jeunesse et le concours de danse et de chants 'Upa Nui. C'est sa sixième édition cette année et le défi est de taille puisqu'il sera délocalisé à Raiatea, la commune de Uturoa ayant été choisie. “Le souhait de l'UPJ a toujours été de faire naviguer le Taure'a Move”, a ainsi expliqué Tao'ahere Maono de l'UPJ qui tient à préciser que cet événement “n'est pas qu'un ‘one shot’” purement festif mais qu'il s'inscrit dans une démarche socio-éducative pédagogique.



Ce rendez-vous annuel très attendu par les jeunes leur permet en effet de vivre un séjour de cohésion où l'alcool et le paka sont bien évidemment interdits, et où la violence est bannie. La violence étant souvent la meilleure amie de l'ennui, l'un des objectifs du Taure'a Move est justement de lutter contre l'oisiveté de nos jeunes âgés entre 15 et 25 ans en leur proposant de nombreuses activités. Il s'agit aussi de susciter chez eux un “esprit d'engagement et de solidarité” et ça fonctionne. En effet, grâce au Régiment du service militaire adapté (RSMA), partenaire incontournable de l'UPJ depuis le début, le nombre d'engagés service civique est passé de 20 en 2017 à 120 en 2023.



Le Taure'a Warrior “très attendu”



“Le Taure'a Move, c'est le bébé de notre UPJ et nos jeunes attendent ça depuis un an”, a souligné la présidente de l'UPJ, Patricia Teriiteraahaumea qui précise qu'ils attendent surtout l'activité phare qui viendra clôturer ces quelques jours de festivité, le Taure'a Warrior, sorte de parcours du combattant un peu à la sauce “Ninja Warrior” et qui propose des lots à gagner à la clé.



Inspirée par les Jeux olympiques, l'UPJ veut continuer à surfer sur cette dynamique impulsée par le Hiva Vaevae 'Arearea en proposant pour thème “Taure'are'a e, 'e parau to oe, 'a huro no to 'oe 'ai'a” afin que nos jeunes se lèvent et exultent de joie pour leur Pays.



Le projet solidaire retenu pour cette édition est consacré à la préparation des 80 ans de la commune de Uturoa qui aura lieu l'année prochaine. “Le vivre-ensemble, c'est aussi vivre dans sa commune. On est aux Raromatai donc on vit de l'agriculture et de la pêche et il y aura des ateliers pratiques avec des pépinières par exemple”, a notamment expliqué Noéla Tixier Greg, première adjointe au maire de Uturoa, Matahi Brotherson, qui s'est dit “ravi” et “fier” d'accueillir ces 1 500 jeunes.