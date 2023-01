1 000 km au compteur pour les rameuses de Cap Optimist

Tahiti, le 12 janvier 2023 – Les rameuses de Cap Optimist sont en passe de franchir les premiers 1 000 km de leur périple, vendredi, lors de leur 9e jour de traversée. Leur arrivée est prévue pour mi-mars à Moorea.



L’équipe de l’association Cap Optimist va atteindre les 1 000 km en prône paddle. Parties du Pérou pour atteindre Moorea il y a huit jours, les six waterwomen vont franchir demain, la première barre symbolique des 1 000 km depuis leur départ. Après deux traversées en octobre 2021, entre Bordeaux et Biarritz, et en juin 2022 avec un Monaco-Athènes, c’est un périple de plus de 8 000 km qu’elles ont décidé d’attaquer cette année. Ce défi sportif a un objectif solidaire, puisqu’il servira à lever des fonds pour venir en aide aux enfants malades, notamment de cancers. L’arrivée dans le lagon de l’île sœur est prévue pour mi-mars.