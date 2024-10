1 000 jours avant les Jeux du Pacifique 2027 : le compte à rebours est lancé

Tahiti , le 27 octobre 2024 – 1 000, c’est le nombre de jours qu'il reste avant la cérémonie d’ouverture des Jeux du Pacifique 2027, un événement majeur qui méritait bien une avant-première. C’était à Mahina ce dimanche, sous le regard bienveillant du phare Te Ara o Tahiti de la p ointe Vénus.



L’organisation des Jeux du Pacifique a souhaité lancer un compte à rebours pour la prochaine édition, qui se dérouler a en 2027 à Tahiti. Cela fait 32 ans que le F enua n’avait pas accueilli ces j eux, et quoi de plus naturel que de commencer le compte à rebours mille jours avant le début de la compétition. “ Nous sommes fiers d’organiser ces jeux ”, explique Tihani Tokoragi , cheffe de projet. “ Cela a été un chemin long et difficile pour en arriver là, mais nous y sommes enfin. Il était important de promouvoir cette 18ᵉ édition des Jeux du Pacifique, d’autant plus qu’elle se déroulera chez nous. Il faut absolument fédérer la population autour de ces jeux, et ce genre d’événement va nous y aider. ”



La journée organisée ce dimanche à la pointe Vénus à Mahina, placée sous le signe de la culture et du sport, a débuté par des démonstrations de disciplines qui seront présentes aux jeu x : volley, basket-ball, lutte et football, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, venus en curieux pour participer à cette journée. Mélanger la culture et le sport, tel est le moteur de ces futurs jeux.



Un moment d’émotion



La cérémonie protocolaire du lancement se devait d’être à l’image de ce que seront les jeux dans trois ans. Des symboles représentant les 24 disciplines engagées ont été apportés en va’a, puis déposés dans une barque et bénis par une prière, afin de les protéger et de les unir. Entourés de tous les officiels et d’un public venu nombreux, les représentants de chaque discipline sportive, qui seront présentes en 2027, ont accompagné cette prière durant un moment de recueillement, empreint de la culture polynésienne.



Un moment rempli d’émotion pour les bénévoles, sans qui le sport et les sportifs ne pourraient exister. “ Je tenais surtout à remercier tous les présidents des fédérations présentes aujourd’hui. Toutes les disciplines sont représentées, et sans eux, nous ne pourrions pas prétendre à l’organisation des jeux. Ma u ruuru ! ”, a remercié Tihani Tokoragi .



Ces remerciements ont été repris dans les paroles de la ministre des Sports, Nahema Temarii, du maire de Mahina, Damas Teuira, et de Louis Provost, président du COPF, lors des discours officiels. Tous ont salué le travail accompli par les bénévoles, hommes et femmes, qui œuvrent pour le sport au F enua. La journée s’est poursuivie avec une animation musicale de l’artiste local Man’s Tahiti et une superbe performance de la chorale Fare Uparau.



Ce lancement du compte à rebours des Jeux du Pacifique marquera de son empreinte le grand événement qui attend les Polynésiens dans trois ans. L’esprit de convivialité et de solidarité, présent tout au long de cette journée, sera celui qui rythmera les Jeux du Pacifique en 2027.