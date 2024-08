𝗞𝗮𝘂𝗹𝗶 𝗩𝗮𝗮𝘀𝘁 𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲

Tahiti le 5 août 2024. Après 10 jours d’une compétition qui a alterné petites et grosses vagues, le local du spot, Kauli Vaast apporte à la Polynésie française sa première médaille d’or dans une olympiade. Pour la France, c’est la première médaille d’or dans cette discipline et la 13e médaille d’or de ces olympiades.



A 22 ans, Kauli Vaast l’emporte sur le score de 17.67 contre 7.83 en scorant deux vagues magnifiques en quelques minutes avec 9.50 et un 8.17 dès le début de la série. https://www.tahiti-infos.com/

Plus d’informations dans votre journal en kiosque et sur votre site internet :

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 5 Août 2024 à 16:01 | Lu 527 fois