​Warren Dexter se mélange les pompes

Tahiti le 29 octobre 2024. Le ministre de l’Economie a annoncé des prix à la pompe bien supérieurs en Nouvelle-Calédonie qu’en Polynésie française dans un comparatif complètement inexact.





Lundi soir sur Polynésie la 1ere, le ministre de l’Economie, Warren Dexter a profité de son passage sur l’antenne pour expliquer les mesures qui sont à l’étude pour alléger le coût de la vie au Fenua. Sur le coût de l’essence, le ministre s’est cependant trompé au moment du comparatif avec nos voisins calédoniens. « Tout le monde est content d’avoir son essence à 155 francs quand l’essence en Nouvelle-Calédonie est à plus de 200 francs le litre. »



Alors que selon son propre aveu, le Pays étudierait une possibilité de rendre l’essence moins chère aux revenus les plus modestes – « est-ce que c’est normal qu’à la pompe un riche et un pauvre payent le même prix au litre ? » –, pensée charitable néanmoins dénuée de possibilité légale, le ministre a tenté ce comparatif inexact avec le Caillou. Le mois dernier pourtant, le prix de l’essence au litre était de 168,6 francs en Nouvelle Calédonie, et devrait baisser au 1er novembre à 157,20 francs. Idem pour le gazole qui était de 140 francs le litre en août en Nouvelle -Calédonie, et qui passera à 137,20 francs en novembre. Des prix quasi identiques à ceux pratiqués en Polynésie française. Des chiffres donnés par le conseil des ministres le mois dernier.



En revanche, le comparatif est valable si on prend les chiffres de la métropole où le litre d’essence s’achète à 222 francs le litre.