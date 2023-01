​Vigilance orange sur les Australes ouest et centre

Tahiti, le 3 janvier 2023 -Les Australes ouest et centre ont été placées mardi en vigilance orange pour vents violents, fortes pluies et fortes houles.



Dans un communiqué diffusé mardi matin, le haut-commissariat annonce que Météo France vient de placer les Australes ouest et centre en vigilance orange pour vents violents et en vigilance jaune pour les fortes pluies et fortes houles. L'île de Rapa est placée en vigilance jaune pour vents violents, fortes pluies et fortes houles.



Le haut-commissariat tient à rappeler à la population des zones touchées à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de sécurité suivantes :



• Ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger.



• Etre vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d'arbres ou d'objets, de coulées de boue et de nappes d'eau sur la chaussée.



• Ne pas s'engager sur les routes inondées en voiture comme à pied.



• Suivre régulièrement les bulletins émis par Météo-France.



• Eviter les sorties en montagne et en mer.



• En cas d'urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.



Les conditions météorologiques resteront dégradées jusqu'au jeudi 5 janvier inclus.

