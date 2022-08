​Vigilance orange sur la Société pour fortes pluies

Tahiti, le 16 août 2022 – Les îles de l’archipel de la Société sont en vigilance orange pour fortes pluies. Météo-France ne prévoit pas d’accalmie notable avant mercredi soir.



Ce n’est certes pas un temps de saison. Mais les importantes précipitations qui s’abattent depuis ce lundi sur l’archipel de la Société ont conduit mardi l’antenne polynésienne de Météo-France à placer les îles de Tahiti, Moorea et les îles Sous-le-Vent en vigilance orange compte tenu des importants niveaux de précipitation attendus et des risques liés à ce phénomène météorologique.



Un axe perturbé et pluvieux s'étire actuellement sur les îles de la Société. Depuis lundi après-midi, des cumuls de plus de 120 litres d'eau par mètre carré ont été observés du côté de Afareaitu à Moorea, plus de 100 litres d'eau par m2 à l'intérieur de l'île de Tahiti, sur Taravao et Tetiaroa, ou encore 80 litres d'eau par m2 entre Papara, Papeari, Tautira et Hitia'a. Du côté des îles Sous-le-Vent, des cumuls de l'ordre de 200 litres d'eau par m2 ont été relevés sur Fetuna (Raiatea) et sur l'aérodrome de Huahine.



De nouveaux épisodes de fortes pluies vont de nouveau circuler jusqu'à la mi-journée de mercredi. Une accalmie notable est attendue dans l'après-midi aux îles du Vent et en soirée aux Raromatai.