​Vaiana cherche ses musiciens pour Disneyland

Tahiti, le 6 janvier 2025 – Avis aux talents polynésiens ! La troupe Hei Show Tahiti ‘Ori recrute des musiciens pour accompagner le personnage de Vaiana d’avril à septembre lors du Disney Music Festival, à Disneyland Paris.





Après sa participation au spectacle Disney 100 en novembre 2023, Hei Show Tahiti ‘Ori recherche des musiciens “pour accompagner Vaiana dans une performance culturelle et immersive” à Disneyland Paris. Peu avant Noël, la troupe professionnelle emmenée par Heilani Tama avait annoncé sa participation au Disney Music Festival, programmé du 19 avril au 7 septembre 2025. Une scène hors du commun, quand on sait que le parc accueille en moyenne 40.000 visiteurs par jour, ce qui lui vaut le statut de première destination touristique européenne.



Les profils recherchés sont détaillés dans une annonce publiée ce lundi sur Facebook. Les joueurs de ‘ukulele et de percussions traditionnelles polynésiennes sont concernés. Ils doivent notamment être capables d’interpréter à la fois des mélodies traditionnelles et les morceaux emblématiques du film. Un contrat de trois à six mois est proposé. Pour postuler, un CV artistique, accompagné d’une vidéo (ou d’un enregistrement) et d’une lettre de motivation, peuvent être envoyés à l’adresse suivante :

Après sa participation au spectacle Disney 100 en novembre 2023, Hei Show Tahiti ‘Ori recherche des musiciens “pour accompagner Vaiana dans une performance culturelle et immersive” à Disneyland Paris. Peu avant Noël, la troupe professionnelle emmenée par Heilani Tama avait annoncé sa participation au Disney Music Festival, programmé du 19 avril au 7 septembre 2025. Une scène hors du commun, quand on sait que le parc accueille en moyenne 40.000 visiteurs par jour, ce qui lui vaut le statut de première destination touristique européenne.Les profils recherchés sont détaillés dans une annonce publiée ce lundi sur Facebook. Les joueurs de ‘ukulele et de percussions traditionnelles polynésiennes sont concernés. Ils doivent notamment être capables d’interpréter à la fois des mélodies traditionnelles et les morceaux emblématiques du film. Un contrat de trois à six mois est proposé. Pour postuler, un CV artistique, accompagné d’une vidéo (ou d’un enregistrement) et d’une lettre de motivation, peuvent être envoyés à l’adresse suivante : [email protected]



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 6 Janvier 2025 à 12:36 | Lu 294 fois