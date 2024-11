​Vaiana 2 projeté en avant-première au Grand Rex

Paris, le 24 novembre 2024 - La superproduction Disney pour Noël, c’est Vaiana 2, qui sort dans les salles en France le 27 novembre prochain. La présentation du film a eu lieu ce samedi dans la prestigieuse salle du Grand Rex, en présence des voix françaises, dont Cerise Calixte, Mareva Galanter et Anthony Kavanagh.



Jason Hand, le réalisateur de “Vaiana, la légende du bout du monde” et son équipe ont de nouveau mobilisé les studios de Disney pour donner une suite à cet immense succès en lançant Moana 2 (Vaiana 2 en France) qui promet d’être sur le même chemin de gloire.



Vaiana 1, on la connaît : elle ne peut pas rester en place dans son île. Vaiana 2, garde la même trempe. Après avoir reçu un signe inattendu de ses ancêtres, la jeune héroïne entreprend un périple qui la conduira jusqu’aux eaux dangereuses situées aux confins du Pacifique. Accompagnée du demi-dieu Maui – à la puissance remarquable – et d’un improbable équipage de marins, la jeune aventurière va vivre des péripéties comme jamais vécues auparavant.



Retrouver l’héroïne c’est aussi retrouver les voix françaises que l’on a tant appréciées dans le premier film. La chance a voulu que l’on puisse de nouveau réunir Cerise Calixte (Vaiana), Mareva Galanter (Sina, sa mère) et Anthony Kavanagh (le demi-dieu Maui). Il y a aussi une dizaine d’autres voix françaises, sans compter des interventions musicales de la troupe de Terii Taputu, Aloha Tahiti Show.



Face aux 2 700 spectateurs de cette salle mythique qu’est le Grand Rex, nos trois interprètes, entourés sur scène d’une douzaine d’enfants déguisés en noix de cocos (les kakamora), ont lancé ce film en forme de cadeau de Noël dans les mers du Sud.



Cerise Calixte, voix française de Vaiana :



Dans ce nouvel opus, Cerise reprend le rôle iconique de l’intrépide aventurière, déterminée à protéger son peuple et à explorer les océans. Trois années se sont écoulées depuis le voyage inaugural de Vaiana. Désormais exploratrice expérimentée, l’héroïne se sent prête à relever tous les défis, y compris les plus dangereux. “J’ai eu vraiment du plaisir à retrouver Mareva et Anthony et puis surtout le rôle de Vaiana, en plus des chansons. Cela a été de nouveau du bonheur.”

Mareva Galanter, voix française de Sina :



Comment est la maman de Vaiana ? Une vraie mama tahitienne ?

“Oui et qui s’appelle Sina. Je ne sais pas si je suis une mama tahitienne, mais en tout cas, ce que j’ai de maternel est polynésien. Oui, c’est mon identité, c’est mon ancrage culturel et c’est l’éducation que j’ai reçue. Donc, oui, il y a de la rigueur, mais il y a de bonnes bases solides pour pouvoir laisser son enfant aller au-delà du récif – comme dans le film – et lui donner toute la confiance nécessaire pour qu’elle aille sauver son peuple. Je peux m’identifier à ce personnage de Sina en disant que les valeurs et les traditions polynésiennes qui sont les miennes, je les retrouve dans ce film.”



Comment s’est passé ce travail de doublage ?

“C’est une superbe expérience. C’est un cadeau que de pouvoir doubler dans des studios aussi grands et de travailler avec les équipes de Disney. C’est extraordinaire ce grand film qui sort pour Noël. Déjà le [premier] film a dépassé La Reine Des Neiges, et en streaming il a dépassé tous les Disney confondus. On est donc sur un gros film et, évidemment, c’est une joie et un honneur que d’avoir fait partie de cette aventure.”

Anthony Kavanagh, voix française de Maui



Qu’est-ce que cela fait d’être à nouveau un dieu ?

“Un demi-dieu ! Donc comme ça fait deux fois, ça fait bien un dieu ! Même en demi-dieu, ça été un pur bonheur de retrouver Maui, cet univers de Vaiana, d’être surpris par cette nouvelle aventure où ça part dans tous les sens. Et puis de découvrir les nouveaux personnages et de voir que les anciens sont toujours là parce qu’on se posait la question. Ils sont là. Et puis de rigoler en voyant les nouveaux et de découvrir ce que Vaiana ou Maui vont faire. Que du bonheur !”



Maui est-il toujours aussi fantaisiste ?

“Oui, c’est charismatique. Maui c’est une montagne russe à lui tout seul et, cette fois-ci, il a mûri, sauf Vaiana. Il est un peu plus sensible et cette fois-ci, il est le grand frère de Vaiana, comme ils se sont rapprochés. Ils sont passés de “boulets” à petite sœur et grand frère. Il l’encourage, il la motive et il est dieu protecteur. Il a aussi avalé son orgueil !”



