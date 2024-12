​Vaiana 2 met les prénoms polynésiens à la mode

Tahiti le 16 décembre 2024. Depuis l’annonce de la sortie dans les salles de Vaiana, un engouement mondial sur les prénoms polynésiens semble avoir gagné internet.



En effet, selon plusieurs revues et sites, peu de temps après la sortie du film « Moana », le prénom a connu un regain de popularité au point de lancer la nouvelle tendance, ces fameuses « trend » dans lesquelles les vides culturels du net s’engouffrent.



Après les Jeux Olympiques, des Léon, des Simone ou encore des Félix voyaient le jour. « Après la sortie du film d'animation Disney « Moana », la popularité du prénom avait ainsi grimpé en flèche, passant de seulement 4 nouveau-nés prénommés Moana en 2015 à 23 en 2016, puis à 113 en 2017 », explique ainsi le site Belles&gal qui poursuit : « Des prénoms comme Mareva et Vaimalama, d'après les anciennes Miss Frances Mareva Galanter et Vaimalama Chaves, et Teheiura, connu grâce à l'émission de téléréalité d'aventure Koh-Lanta soulignent l'attrait des prénoms tahitiens. »



Chez les filles, Eeva, Mahana ou encore Moe tiennent la corde. Chez les garçons, ce sera plutôt Moanaiti, Ura ou Raimanu.