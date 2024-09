​Une voie réservée aux bus et au covoiturage en réflexion sur la RDO

Tahiti le 04/09/2024. Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, réfléchit à mettre en place une voie réservée aux bus et au covoiturage sur la RDO. Il a fait part de cette idée à Oscar Temaru, qu’il a rencontré récemment.





Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan a rencontré Oscar Temaru, maire de la commune de Faa’a, et ses équipes, pour leur présenter les projets du gouvernement en matière d’infrastructures cyclables et de transports collectifs sur l’agglomération urbaine de Tahiti, et particulièrement sur la commune de Faa’a. Cette rencontre était également l’occasion de discuter de divers aménagements intéressant la commune.





En termes d’assainissement, des études seront menées en 2025 afin de redimensionner le pont et recalibrer la rivière de la Piafau dans le but de diminuer le risque d’inondation dans la zone.





Le ministre et le maire se sont aussi accordés sur le choix d’un nouveau revêtement de trottoirs qui améliore le confort des usagers grâce à ses qualités isolantes qui réduisent la chaleur. Ce revêtement sera d’abord mis en œuvre au niveau de la mairie de Faa’a avant d’être répliqué sur d’autres sections.





Dans le cadre du large programme visant à améliorer la mobilité sur l’île de Tahiti, 15 km de voies cyclables et 10 km de voies réservées sont actuellement étudiés. Ces aménagements visent à réduire la dépendance à la voiture individuelle, à renforcer l'attrait des transports en commun, et à sécuriser les parcours pour les cyclistes, contribuant ainsi à l'inclusion sociale et à la santé publique.

Sur la commune de Faa’a, 2 axes routiers sont concernés par ce projet. Le premier axe est la route de dégagement ouest (RDO) sur laquelle est étudiée une voie réservée aux bus et au covoiturage, de Outumaoro à Tipaerui. Cette voie permettrait de relier Punaauia à Papeete en 20 minutes en heure de pointe du matin, au lieu de 45 minutes estimées aujourd’hui. En deuxième axe, plusieurs options d’aménagement sont à l’étude sur Aratia Nelson Mandela pour pacifier la circulation, améliorer l’accessibilité et les transports collectifs.



