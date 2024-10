​Une tortue verte décède après ingestion massive de plastiques

Tahiti le 08 octobre 2024. Une tortue verte a été retrouvée à Moorea la semaine dernière et décédait peu de temps après sa prise en charge par l'association Te mana o te moana. L'autopsie a révélée une occlusion digestive provoquée par l’ingestion récurrente de plastiques ».





C’est une triste nouvelle que relaye ce mardi l’association Te mana o te moana sur les réseaux sociaux. Symbole d’une société où le plastique domine, l’association a pris en charge une jeune tortue verte âgée de 5 à 10 ans, mesurant 48 cm de longueur de carapace pour un poids de 9 kilos, retrouvée par un riverain de Maatea à Moorea, mercredi dernier.





« La tortue présentait un état de maigreur avancé et sa carapace était couverte d’algues, attestant de son incapacité à plonger depuis plusieurs semaines, ainsi qu’une flottabilité anormale et déséquilibrée », explique l’association qui poursuit : « Lors de l’autopsie pratiquée le matin même, la cause du décès a été immédiatement identifiée : une occlusion digestive provoquée par l’ingestion récurrente de plastiques ».





Te mana o te moana explique dans sa publication que les détails de l’autopsie montrent que « cette tortue avait accumulé, au fil des années, des débris de plastique, en particulier des morceaux de sacs plastiques qui se sont emmêlés, provoquant une baisse d’alimentation, un amaigrissement chronique, puis un arrêt complet du transit digestif, entraînant sa mort. »