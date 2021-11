​Une maison part en fumée à Pirae

Tahiti, le 30 novembre 2021 – Une maison d'habitation a brulé mardi en fin de matinée entre 10 et 12 heures, rue Yves Martin à Pirae. Les pompiers ont réussi à maîtriser et circonscrire le feu, évitant surtout sa propagation aux maisons alentours.



L'impressionnante fumée qui se dégageait mardi matin du quartier Princesse Heiata à Pirae ne laissait que peu de doutes sur la violence de l'incendie qui s'est déclenché aux alentours de 10 heures. Les pompiers de Pirae, épaulés ensuite par leurs collègues de Papeete et Mahina, sont intervenus très rapidement sur ce qui s'est avéré être l'incendie d'une maison d'habitation, rue Yves Martin dans le prolongement en bord de mer de la rue Frédéric Gadiot. Principal objectif pour les soldats du feu : éviter la propagation aux nombreuses maisons avoisinantes parmi lesquelles une garderie.



Fort heureusement, les pompiers ont rapidement maîtrisé et circonscrit le feu. La maison a entièrement brûlé, mais sans propagation de l'incendie aux alentours. Les pompiers qui ne confirmaient pas mardi midi l'absence de blessés.