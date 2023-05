​Une forte houle menace les Gambier

Tahiti, le 4 mai 2023 – L'archipel des Gambier a été placé en vigilance orange pour forte houle. Les autorités appellent à la prudence sur place.



La Direction inter-régionale de Météo France en Polynésie française a placé l’archipel des Gambier en vigilance orange pour fortes houles, a relayé jeudi midi le haut-commissariat. Une dépression évolue dans le large Sud du territoire et génère une forte houle énergétique de Sud sur les Gambier. Ce phénomène s'accentue lors des phases de pleine mer vendredi en journée. Les houles générées sont dangereuses notamment dans les lagons, sur les côtes et aux abords des passes exposés à de forts courants et à une élévation du niveau de la mer.



Les autorités appellent à la prudence en mer et le long des côtes et rappellent les conseils de sécurité : annuler et reporter les sorties en mer et la pratique des loisirs nautiques ;

ne pas s’approcher des passes, ni du récif côté océan, des plages ou du littoral en raison des risques de courants marins qui peuvent être à l'origine d'accidents ;

rester prudents sur les routes en bordure de mer. Pour les propriétaires d'embarcations : vérifier les amarres de vos embarcations ou les mettre à l'abri. Pour les habitations en bord de mer le long des côtes exposées à la houle : surveiller la montée du niveau de la mer ;

Rester à l'écoute des bulletins météorologiques en temps réel sur les pages Facebook de Météo France en Polynésie française et du Haut-commissariat et sur les sites internet : www.meteo-france.pf et www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr . En cas d'urgence, composer le 16 pour contacter le JRCC ou le 18 pour les sapeurs-pompiers.

