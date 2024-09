​Une étude en vue de délester les communes du traitement des déchets ménagers

Tahiti le 19 septembre 2024. Promesse de campagne du Tavini pendant les élections territoriales, le gouvernement travaille au retrait de certaines compétences aux communes issues du Code général des collectivités territoriales.





Aussi, le conseil des ministres a acté ce mercredi une convention de partenariat avec l'Agence française de développement (AFD) relatif au financement de l’étude de l’état des lieux de l’exercice actuel des compétences par le Pays et les communes en vue d’étudier la faisabilité de la reprise de la compétence “Traitement des déchets ménagers” par la Polynésie française.





“Actuellement, de nombreuses communes ne disposent pas de systèmes conformes aux réglementations en vigueur, ce qui entraîne une accumulation de déchets et la multiplication des décharges non réglementées”, justifie mercredi le communiqué du conseil des ministres.





L’étude en question a pour objectif de réaliser un état des lieux détaillé des pratiques actuelles de gestion des déchets par le Pays et les communes, notamment les groupements de communes, d’analyser les aspects juridiques, financiers et logistiques nécessaires à une éventuelle reprise de la compétence par le Pays et enfin de proposer des scénarios de reprise de cette compétence, en tenant compte des contraintes organisationnelles et des besoins en infrastructures.