Tahiti, le 21 août 2024 - C’est la rentrée parlementaire et l’État devrait enfin avoir un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement après la trêve olympique mise en place après les élections législatives anticipées. À Paris, le député Moerani Frébault souhaite mettre en place une commission d’enquête sur les ingérences étrangères dans le Pacifique, notamment concernant l’Azerbaïdjan.



Du côté des acteurs polynésiens, la rentrée parlementaire à Paris coïncide avec leur retour dans l’hémicycle au palais Bourbon.



La députée Mereana Reid-Arbelot a choisi de préparer cette rentrée par une tournée de remerciements auprès de ses électeurs de la 3e circonscription. Peut-être aussi une occasion de recueillir les doléances de la population avant de rejoindre le groupe Gauche démocratique et Républicaine.



Même chose pour Nicole Sanquer qui a offert dimanche dernier un déjeuner de remerciement à toutes les personnes qui ont fait campagne à ses côtés et contribué à sa victoire sur la deuxième circonscription de Polynésie française.



Enfin, celui qui va découvrir les débats à l’Assemblée nationale, Moerani Frébault, est déjà à Paris et a annoncé la couleur mardi, sur les réseaux sociaux.



Le jeune député Marquisien dit avoir commandé une mission d’expertise auprès d’un cabinet afin d’analyser le coût réel du transport des biens de consommation et d’alimentation importés en Polynésie française, qu’il espère obtenir dans le courant du mois de septembre afin de faire participer l’État au financement de cette charge.



Il annonce aussi, avec un autre député de Nouvelle-Calédonie, demander la mise en place d’une commission d’enquête sur les ingérences étrangères dans le Pacifique, notamment concernant l’Azerbaïdjan.



B.P.

Photo : AFP