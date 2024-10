​Une alerte à la lettre suspecte levée à la Direction des finances publiques

Tahiti le 16 octobre 2024. Ce mercredi, une enveloppe suspecte a été découverte dans le bâtiment de la Direction des finances publiques en Polynésie française (DFIP), à Papeete, comme le révélaient nos confrères de TNTV.





Sous la coordination de la direction de la protection civile du haut-commissariat de la République en Polynésie française, avec le concours de la cellule nationale NRBC et des forces de sécurité de la direction territoriale de la police nationale, les équipes de déminage des forces armées en Polynésie française ont appliqué le protocole de levée de doute.





L’enveloppe suspecte a été analysée avant de conclure à l’absence de risques. Afin de garantir la sécurité du public et des agents, la circulation dans la zone a été temporairement interrompue pour faciliter l’intervention des services de sécurité et éviter l’exposition au risque.





Les bureaux administratifs concernés ont été isolés et les trois agents des finances publiques concernés ont été pris en charge afin de faire l’objet d’une levée de doute.