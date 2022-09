​Un voilier part en fumée à Raiatea

Tahiti, le 16 septembre 2022 – Un voilier transportant quatre passagers a entièrement brûlé jeudi en baie de Faaroa à Raiatea. Les pompiers ont porté secours aux quatre naufragés, avant d'éteindre l'incendie.



Un catamaran, avec plusieurs personnes à bord, a pris feu jeudi matin en baie de Faaora sur l’île de Raiatea, annonce un communiqué diffusé par le haussariat. Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Taputapuatea sont intervenus, tandis que le JRCC Tahiti a engagé l’embarcation des sapeurs-pompiers de la caserne d’Uturoa pour porter secours aux naufragés avant d’éteindre le feu. Un véhicule du centre de secours de Taputapuatea s'est également rendu sur place, afin de prendre en charge les quatre naufragés ayant quitté le navire en feu précipitamment, après avoir réussi à rejoindre la berge. Après confirmation qu’il n’y avait pas de risque de pollution marine par les gendarmes, les opérations de renflouage et de remorquage de l’épave ont commencé et devraient se poursuivre jusqu’à samedi.