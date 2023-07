​Un trafic d'ice démantelé par la DTPN

Tahiti, le 19 juillet 2023 - Les enquêteurs de la direction territoriale de la police nationale ont procédé, le 12 juillet, à l'arrestation de huit personnes dans le cadre du démantèlement d'un trafic d'ice qui aurait rapporté 25 millions de francs en six mois.



Dans un post diffusé mardi sur sa page Facebook, la direction territoriale de la police nationale (DTPN) rapporte que ses agents ont procédé, le 12 juillet dernier, à l'interpellation de huit individus soupçonnés de s'être livrés à du trafic d'ice et de paka. Les investigations ont permis d'établir que le trafic, “effectif depuis janvier 2023”, portait sur un montant de 25 millions de francs. Des bénéfices “essentiellement issus de la revente”.



Au terme de leur garde à vue à la DTPN, cinq des huit individus interpellés ont été déférés devant le procureur de la République vendredi. Ils ont ensuite été présentés devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné leur placement en détention provisoire. Les intéressés seront jugés en comparution immédiate à délai différé le 24 août.



La DTPN précise également que dans le cadre de la “procédure relative aux avoirs criminels”, ses agents ont saisi une voiture ainsi que deux scooters “achetés avec l'argent du trafic”.