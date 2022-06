​Un site internet pour arrêter de fumer

Tahiti, le 1er juin 2022 –Le ministère et la Direction de la Santé ont lancé, mardi, une plateforme en ligne pour accompagner ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Ainsi, en se rendant sur le site aita-tabac.pf, les fumeurs pourront accéder à des informations pratiques, à un accompagnement pour arrêter ainsi qu'à des contacts de professionnels et de nombreux conseils.



Sur www.aita-tabac.pf , les fumeurs pourront retrouver de nombreuses informations pratiques, de bonnes raisons d'arrêter, des contacts de professionnels et des outils d'accompagnement. Le site internet s'articule autour de quatre grandes rubriques : Je me motive; J'arrête de fumer; Je m'informe et enfin, Je consulte. D'autres sections viennent l'agrémenter comme l'outil qui calcule les économies réalisées en cas d'arrêt du tabac, ou encore de nombreuses réponses aux interrogations dans la foire aux questions. Le site donne accès à un programme, intitulé Mes 30 jours sans tabac, c'est un challenge proposé aux fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer avec une méthode qu'ils reçoivent par email et qui les accompagne chaque jour pendant un mois.

