​Un projet de pistes cyclables à Papeete

Tahiti le 16 août 2024. Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, a reçu, mardi dernier, Paul Maiotui, premier adjoint au maire de Papeete, accompagné de conseillers municipaux et de son équipe technique, afin de leur présenter les projets du gouvernement en matière de pistes cyclables et de voies réservées aux bus et aux vélos sur l’agglomération de Papeete.





Ces aménagements ont pour objectif de promouvoir des modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière, afin de réduire le nombre de véhicules motorisés sur les routes et d’améliorer la mobilité des Polynésiens. Ils permettent par ailleurs de pacifier les voies traversantes de Papeete, rendant la ville plus agréable et dynamique.





À ce jour, 15 km de voies cyclables et 10 km de voies réservées ont fait l’objet d’études de faisabilité approfondies. Ces infrastructures contribueront à améliorer l'attractivité des transports en commun, en offrant des bus ponctuels et rapides, tout en sécurisant des itinéraires cyclables structurants de la ville. Elles faciliteront notamment l’usage du vélo, mode particulièrement adapté aux jeunes, participant aussi aux stratégies d’inclusion sociale et de santé publique. Ces ouvrages constituent un jalon important dans la réalisation du programme du gouvernement qui prévoit, à terme, la mise en place d’un « transport en commun en site propre ».





La discussion s’est également portée sur l’insertion de pôles d’échanges multimodaux et parkings relais, en entrée de l’agglomération, pour que ceux qui le souhaitent puissent y laisser leur voiture et opter pour un mode alternatif de transport. Ces pôles pourraient engendrer en outre une redynamisation des quartiers concernés en y intégrant d’autres activités comme de la restauration, des commerces ou encore des espaces de jeux.





Cette rencontre a permis au Pays et à la commune de confronter leurs visions de la mobilité dans Papeete et de préciser les compétences de chacun. Il a ainsi été convenu que les services techniques du ministère en charge des Transports poursuivront les études entamées, en collaboration avec les communes.





Le tracé des projets précités s’étendant à d'autres communes situées à proximité immédiate de l’agglomération de Papeete, des rencontres similaires sont prévues dans les semaines à venir avec les équipes municipales concernées.