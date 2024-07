​Un projet de loi pour interdire les puffs

Tahiti, le 24 juillet 2024 - Le ministre de la Santé a présenté mercredi en conseil des ministres un projet de révision de la règlementation des produits du tabac visant à restreindre les produits de vapotage, en interdisant les dispositifs jetables et en limitant les arômes autorisés à compter de début 2025.



La volonté est de rendre les dispositifs de vapotage moins accessibles et réduire le risque de dépendance, notamment auprès des jeunes. L’entrée en vigueur de cette nouvelle loi est prévue début 2025. Elle prévoit d’imposer un conditionnement neutre pour en réduire l’attrait visuel. Une limitation de la teneur en nicotine de ces produits ainsi que la contenance des réservoirs et des recharges, est également envisagée pour réduire les risques associés à leur consommation.



Le Pays entend aussi revoir la fiscalité des produits du tabac, exiger des licences pour importer, fabriquer et vendre ces produits et lutter contre les stratégies marketing des fabricants de produits du tabagisme afin d’en restreindre la communication. Des zones spécifiques pour leur consommation seront en outre établies.