​Un nouvel atout pour les secours

Depuis le 1er janvier, la technologie “Advanced Mobile Location” (AML) est déployée en Polynésie française dans le cadre des opérations de recherche et de secours, sur terre et en mer. Une présentation sera faite à la presse ce vendredi.





Impulsée par la Direction de la protection civile (DPC) du haut-commissariat de la République en Polynésie française, la mise en œuvre de la technologie “Advanced Mobile Location” (AML), avec la coopération de l’ensemble des opérateurs téléphoniques locaux, marque un tournant dans l’amélioration de la réponse apportée par les services de secours. Les services de l’État, du Pays et des communes bénéficient de ce nouveau système et plus particulièrement le Centre de traitement des appels (CTA), le Service d'aide médicale urgente (Samu) et le centre de coordination de sauvetage aéro-maritime (JRCC Tahiti).



L’AML est un système de géolocalisation automatisée permettant de localiser avec précision, de l’ordre de quelques mètres, les personnes en situation d’urgence et de détresse.



Grâce à l’AML, les équipes de secours peuvent désormais intervenir plus rapidement, grâce au gain de temps obtenu dans la recherche des victimes, de façon sécurisée, en limitant les risques inhérents aux recherches et en adaptant la réponse opérationnelle, permettant de réduire les coûts d’opérations souvent complexes et mobilisant de lourds moyens.



Une récente intervention sur le mont Aorai illustre les avantages de ce dispositif. Deux randonneuses égarées ont pu être localisées rapidement, permettant à l’hélicoptère Dauphin d’intervenir en moins d’une heure.



Son déploiement aurait aussi permis en septembre dernier de ne pas avoir à déployer l’hélicoptère Dauphin et six embarcations pour localiser un bateau et ses 14 passagers au large de la Presqu’île alors qu’il ne s’agissait que d’un canular d’enfants.