​Un nouveau magasin de bricolage à Moorea

Tahiti, le 18 novembre 2024 - Un nouveau magasin de bricolage, Moorea Bricolage, pourrait voir le jour à Temae sur l’île Sœur.





L’Autorité de la concurrence a publié ce lundi une notification préalable d’un aménagement commercial par la SAS Moorea Bricolage pour la construction d’un futur magasin de bricolage sur l’île Sœur. Dénommé Moorea Bricolage, ce magasin pourrait voir le jour à Temae, PK 2,2, côté montagne.



La surface de vente du magasin projeté est estimée à 1 807,19 m² de surface intérieure et à 380,80 m² de surface extérieure, soit une surface de vente totale de 2 187,99 m². Les personnes adressant des observations à l’Autorité doivent obligatoirement préciser si elles contiennent des informations constituant des secrets d’affaires.



Ce nouveau magasin serait implanté à peine deux kilomètres avant un autre magasin de bricolage, Polymat Moorea, qui se situe au PK 4,9, à Maharepa.

Carrefour Market à Raiatea Toujours sur le site de l’Autorité de la concurrence, le projet du groupe Wane à Raiatea de remplacer l’actuel supermarché Champion continue sa course.



Alors que l’actuel supermarché est vieillissant et à peine adapté à la réception du public, un nouveau magasin est prévu pour le remplacer. Un temps évoqué sous l’enseigne Champion, ce sera finalement un Carrefour Market qui va prendre sur la rocade de Uturoa (RT 135), avenue du maire Marcel Tixier (RT 131 RC Est) à Uturoa, île de Raiatea.



Ce Carrefour Market sera doté d’une surface de vente de 1 514,02 m². Le magasin est déjà en cours de construction, la Société commerciale de Raiatea ayant bénéficié d’une autorisation de l’Autorité polynésienne de la concurrence en 2022.



Le projet s’accompagnera de la fermeture définitive de l’actuel magasin Champion de Raiatea, situé dans le centre de Uturoa en face du débarcadère, dont l’activité sera transférée au futur magasin Carrefour Market.

Lundi 18 Novembre 2024