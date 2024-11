​Un nourrisson décède de la coqueluche

Tahiti le 19 novembre 2024. Un bébé de moins de trois mois est décédé la semaine dernière après avoir contracté la coqueluche.





Le dernier bulletin de veille sanitaire rendu par le BVSH partage une triste nouvelle. Alors que l’épidémie de coqueluche poursuit sa lente progression à Tahiti et Moorea, 36 nouveaux cas, la semaine dernière, 4 nourrissons de moins de 6 mois ont été touchés par la maladie. Parmi eux, un nourrisson de moins de 3 mois a été hospitalisé et est décédé. Il s’agit du premier cas présentant des complications et du premier décès.



Le Bureau de veille sanitaire rappelle une nouvelle fois que dans le cadre de cette épidémie, il est important de consulter immédiatement un médecin si vous présentez des symptômes de la coqueluche, de veiller à ce que votre famille et vous soyez à jour des vaccinations courantes, de respecter les règles d’hygiène (port du masque si vous êtes malade/si vous toussez, lavage des mains, etc.) et de respecter l’isolement au domicile dès lors que le médecin suspecte que vous ou votre enfant avez la coqueluche.