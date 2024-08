​Un jubilé prestigieux du Beachcomber

Tahiti, le 25 août 2024 – L’intercontinental Tahiti a célébré les 50 ans du fameux établissement hôtelier, jeudi à Faa’a.



Grande et belle soirée jeudi dans les jardins Huriama de L’Intercontinental Tahiti à Faa’a pour la célébration des 50 ans de cet établissement hôtelier. Un jubilé prestigieux auquel a participé le “beau Tahiti” avec plus de 250 personnes et parmi eux, autour de Richard Bailey, président du groupe Pacifique Beachcomber, Éric Spitz, haut-commissaire de la République, Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, mais également Gaston Flosse, Oscar Temaru et toutes les grandes familles du Fenua : Moux, Malemezac, Faugerat, Aline, Siu, et bien d’autres encore. Cet événement a été animé par John Menezes, Ricardo, Taloo mais également la troupe Hei Tahiti. Du beau et grand spectacle pour un événement qui a permis de renouer avec les belles soirées d’antan où l’on se réunissait pour le plaisir d’être ensemble.