​Un crâne retrouvé dans le lagon de Arue

Tahiti le 20 mars 2025. Insolite et déjà les spéculations vont bon train. Mercredi, nos confrères de Polynésie la première relataient la découverte d’un crâne dans le lagon de Arue, à quelques mètres du slip de débarquement.





C’est un plongeur en apnée qui serait à l’origine de la découverte dans le lagon. Habitué du spot, il aurait repéré un pick-up ensablé au fond et, à quelques mètres de là, aurait trouvé un crâne humain. La gendarmerie de Arue a immédiatement été dépêchée sur place avec la cellule d’investigation criminelle.



Sur place, les pêcheurs, peu bavards sur le sujet, expliquaient qu’ils ignoraient même la présence de ce pick-up au fond. « Il faut dire que c’est une zone très vaseuse, profonde avec peu de visibilité », explique ce jeudi matin un plongeur du centre de Arue.



Les investigations se poursuivent pour tenter d’en savoir plus sur ces restes et tenter une identification.



La mairie de Arue est elle aussi en attente des premières conclusions sur cette macabre découverte.