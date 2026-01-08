

​Un corps retrouvé en bord de mer à Vairao

Tahiti, le 20 janvier 2026 – Le corps sans vie d’un homme d’une soixantaine d’années a été retrouvé au bout d’une servitude du PK 11,600 à Vairao, lundi, en fin d’après-midi. Un riverain qui a donné l’alerte partage son incompréhension. Une enquête est ouverte “pour recherche des causes de la mort”.





Lundi, en fin d’après-midi, vers 16h45, le corps d’un homme de 67 ans a été retrouvé en bord de mer, au bout d’une servitude du PK 11,600 à Vairao, comme révélé par nos confrères de Polynésie La 1ère. Ce sont des riverains qui ont donné l’alerte. “Un voisin, qui était à la mer, m’a appelé en état de choc pour que je vienne voir et on a tout de suite appelé les secours. C’est l’endroit où on a l’habitude de se baigner. On y était dimanche et il n’y avait rien. C’est vraiment triste !”, nous a confié l’un d’entre eux, lui-même dans l’incompréhension.



Gendarmes, pompiers et policiers municipaux de Taiarapu-Ouest se sont rendus sur place, ainsi que des experts en médecine légale et en identification criminelle. Confiée à la brigade de gendarmerie de Taravao, une enquête est ouverte “pour recherche des causes de la mort”. Une autopsie doit intervenir ce mercredi.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 20 Janvier 2026 à 10:58




