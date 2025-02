​Un chauffeur de bus pervers mis à l’arrêt

Tahiti le 27 février 2025. Un chauffeur de bus scolaire de 64 ans a été mis en examen et passera au tribunal le 24 mars prochain pour une série de 35 faits d’agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, commis entre le 16 août 2023 et le 3 décembre 2024. les enfants étaient âgés entre 3 et 11 ans.





En décembre dernier, le parquet de Papeete a reçu un signalement du directeur de l’école primaire Ahototeina de Teahupoo, située sur la commune de Taiarapu Ouest à Tahiti, concernant une série de faits d’agressions sexuelles susceptibles d’avoir été commis par un chauffeur de bus de ramassage scolaire à l’encontre de plusieurs élèves de l’école considérée. Des faits qui avaient aussi été partagés sur les réseaux sociaux à l’époque.





Dans un communiqué envoyé jeudi aux rédactions, la procureure de la République, Solène Balaouar, explique que suite à cette dénonciation, « une enquête a immédiatement été ouverte et confiée à la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Taravao ».

L’enquête devait malheureusement conduire à la confirmation des faits. « Il apparaissait que la mère d’un petit garçon avait alerté l’une des enseignantes de l’école car son fils s’était plaint auprès d’elle de ce que le chauffeur de bus scolaire lui avait imposé des attouchements de nature sexuelle », explique le communiqué de la procureure qui prolonge. « Interrogés par les enseignants, d’autres élèves indiquaient que ce chauffeur avait pour habitude de toucher les fesses des enfants et parfois leur sexe lorsqu’ils montaient et descendaient du bus, toujours par-dessus les vêtements. »



Les gendarmes ont donc poursuivi leur investigation en menant de très nombreuses auditions. Ainsi, plus d’une cinquantaine de mineurs ont été entendus par les enquêteurs. Parmi eux, trente-cinq enfants, âgés de 3 à 11 ans, rapportaient des faits d’attouchements de nature sexuelle.



Les faits ont même été confirmés par l’exploitation du système de vidéosurveillance intégré au véhicule de transport

Placé en garde-à-vue, le chauffeur a reconnu avoir touché les fesses et les parties génitales de certains enfants par-dessus leurs vêtements tout en contestant la « connotation sexuelle » de l’acte.



Agé de 64 ans, le chauffeur a été écarté par son employeur dès la révélation des faits.



Présenté jeudi au palais de justice, il a été poursuivi pour une série de 35 faits d’agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, commis entre le 16 août 2023 et le 3 décembre 2024.



Dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel, prévue le 24 mars 2025 à 8h, il a été soumis à une mesure de contrôle judiciaire stricte. Il lui est notamment fait interdiction d’exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et interdiction d’entrer en contact avec les victimes de cette affaire ainsi que leurs représentants légaux.



Dans la perspective de la tenue de cette audience, le procureur de la République a mandaté l’association polyvalente d’actions socio-judiciaires de Polynésie française (APAJ) pour accompagner les familles des victimes dans leurs démarches.

B.P.