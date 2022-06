​Un Polynésien remporte 100 millions à l'EuroMillions

Tahiti, le 27 juin 2022 – Un joueur polynésien a remporté vendredi 100 millions de Fcfp grâce à son code My Million sélectionné lors du dernier tirage de l'EuroMillions.



L'EuroMillions a fait un nouvel heureux en Polynésie française. La Pacifique des Jeux a annoncé lundi après-midi qu'un joueur polynésien avait remporté 100 millions de Fcfp au tirage au sort du code My Million du tirage de l'EuroMillions de vendredi dernier. Le principe du code My Million est que chaque grille validée pour chaque tirage se voit attribuer un code, dont l'un est forcément gagnant et tiré au sort pour remporter la somme de 100 millions de Fcfp. Au fenua, c'est la septième fois qu'un joueur remporte cette somme depuis la création de My Million en février 2014, alors qu'il n'existe en moyenne qu'une chance sur 4 à 8 millions par tirage d'être gagnant.



Le ou la gagnant(e) a 60 jours pour se présenter au Fare Loto à Papeete pour toucher son gain. La Pacifique des Jeux indique qu'elle communiquera après le paiement du lot le lieu de validation exact de la grille.