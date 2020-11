​Un Boot Camp pour se reconnecter à la réalité

Moorea, le 3 novembre 2020 - Le dernier Boot Camp de l’année de Hiti Mennesson a eu lieu la semaine dernière à Opunohu. Au programme de ce stage, des activités physiques et sportives afin de développer des valeurs telles que la cohésion, l’intégrité ou encore la confiance en soi. Le tout, en se déconnectant du monde numérique.



Une quarantaine d’adolescents ont participé, du 27 au samedi 31 octobre, au Boot Camp organisé par Hiti Menesson dans la vallée d’Opunohu à Moorea. Au programme de ce stage, plusieurs activités sportives telles que le va'a ou la randonnée, afin de travailler des valeurs chères aux organisateurs : dépassement de soi, cohésion d’équipe et confiance en soi. Outre les bienfaits des activités sportives, l’acquisition de ces valeurs passe toujours, selon Hiti Mennesson, par une déconnexion totale de ces jeunes au monde numérique. "Mon but est de les déconnecter de tout ce qui est écran et de les reconnecter à eux-mêmes. Il est prouvé scientifiquement que le fait de passer 2 à 3 heures par jour sur les écrans affaiblit notre cerveau. On fait en sorte qu’ils laissent cela de côté afin qu’ils se reconnectent à eux-mêmes et prennent confiance en eux" explique-t-il, avant de préciser que "nos adolescents sont beaucoup plus fragiles que ceux des années 1980. Cela se passe depuis que les écrans sont arrivés dans notre vie. Dès que tu les grondes ou que tu leur fais une remarque, ils se referment sur eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance en eux. Notre but est donc de les revaloriser en développant leurs compétences".